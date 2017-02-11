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11 февраля 2017, 11:28 | Зимние | АиФ Прикамье

Биатлонистку Екатерину Глазырину отстранили от участия в чемпионате мира

Спортсменка из Чайковского фигурирует в докладе Ричарда Макларена.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. Об этом стало известно перед спринтерской гонкой на чемпионате мира в Хохфильцене, которая прошла 11 февраля.

29-летняя уроженка Чайковского должна была стартовать в этой гонке. Однако IBU решил отстранить Глазырину, потому что она фигурирует в одном из скандальных докладов главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

Напомним, Макларен в прошлом году опубликовал два доклада, в которых говорится о массовых подменах допинг-проб российских спортсменов с целью скрыть употребление ими запрещённых препаратов.
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