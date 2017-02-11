Биатлонистку Екатерину Глазырину отстранили от участия в чемпионате мира
Спортсменка из Чайковского фигурирует в докладе Ричарда Макларена.
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. Об этом стало известно перед спринтерской гонкой на чемпионате мира в Хохфильцене, которая прошла 11 февраля.
29-летняя уроженка Чайковского должна была стартовать в этой гонке. Однако IBU решил отстранить Глазырину, потому что она фигурирует в одном из скандальных докладов главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.
Напомним, Макларен в прошлом году опубликовал два доклада, в которых говорится о массовых подменах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter