Три белорусских фристайлиста входят в десятку лучших общего зачета Кубка мира

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Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир благодаря трем победам размещается на втором месте — 308 очков. Опережает белоруса лишь китаец Ци Гуанпу — 360 очков. Третье место в общем зачете в лыжной акробатике занимает Мак Бохоннон из США — 230 баллов. На четвертой позиции находится Максим Густик — 180 очков. Шестая сумма баллов по итогам пяти этапов Кубка мира у другого белоруса Станислава Гладченко — 147. Всего в рейтинге у мужчин 40 спортсменов.

Антон Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе КМ по фристайлуВ финале Антон Кушнир исполнял не самый сложный прыжок, но, по мнению специалистов, сделал его уверенно и без ошибок. В итоге результат победителя — 119,47 балла.

В общем зачете Кубка мира среди женщин лидирует Сю Ментао из Китая — 340 баллов. Австралийка Даниэль Скотт вторая — 322. Россиянка Любовь Никитина расположилась на третьей строке рейтинга — 213 очков. Лучшая из белорусок Александр Романовская (10-е место) — 150 очков. Другая белоруска Анна Гуськова занимает 15-ю позицию — 95 очков. Усилить женскую сборную Беларуси может олимпийская чемпионка зимних Игр в Сочи Алла Цупер, которая приступила к тренировкам после декретного отпуска и готовится к возвращению к выступлениям в Кубке мира в следующем сезоне.

Как сообщалось, шестой этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет 25 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».