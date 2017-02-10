Пхенчхан на уровне Сочи. 239 мест для России

За год до старта Пхенчхана-2018 руководитель главного управления по обеспечению участия в Олимпийских играх Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков заявил, что в состав российской делегации на предстоящих Играх планируется включить около 400 человек. Разумеется, эта цифра может быть скорректирована по результатам антидопинговых расследований. Но если наша команда избежит самого страшного, то количество спортсменов из России на предстоящей Олимпиаде будет вполне сопоставимо с тем, что было в Сочи-2014. Это следует из предварительных расчетов, которые были произведены «СЭ» по каждому из зимних олимпийских видов спорта.

ХОККЕЙ

Обе сборные России по рейтингу получили путевки в Пхенчхан, и в квалификационных турнирах не выступали. На Играх у мужчин в заявку войдет 25 игроков, а у женщин — 23.

БИАТЛОН

Отбор на ОИ проходит по результатам Кубка наций текущего сезона. Мужской и женской командам России нужно финишировать в первой пятерке, чтобы они могли заявить по 6 человек (на все дисциплины) на Игры. На данный момент российские мужчины уверенно занимают место в тройке сильнейших. Их вылет из топ-5 маловероятен. А вот женщины сейчас занимают как раз пятое место. Если сохранить позицию в пятерке им не удастся, в заявку на ОИ попадет 5 человек.

КЕРЛИНГ

В трех дисциплинах отбор проводится по результатам ЧМ-2016 и 2017. В микст-дабле сборная России имеет великолепные шансы квалифицироваться на Игры после победы на прошлогоднем ЧМ. У женщин Россия заняла третью строчку на ЧМ-2016 и тоже с высокой долей вероятности напрямую попадет на ОИ. Но даже в случае серьезной неудачи на ЧМ-2017 уровня команды должно хватить для завоевания путевки на Игры через дополнительный отборочный турнир. А вот участие мужской команды на ОИ находится под вопросом. После десятого места на ЧМ-2016 команде для получения прямой путевки в Пхенчхан нужно ощутимо прибавлять в результате в этом году. Попасть на Игры через отборочный турнир тоже будет нелегко.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Главным отборочным турниром на ОИ-2018 будет ЧМ-2017. По его итогам в каждом из четырех видов Россия почти наверняка получит по крайней мере по 2 квоты в Пхенчхан-2018. А вот для получения 3 квот нужно, чтобы сумма очков (почти всегда аналогична сумме мест) на ЧМ-2017 двух лучших представителей страны не превысила 13. В этой связи меньше всего беспокойств вызывает женское одиночное катание. Хорошие шансы справиться с задачей имеют и российские пары. В танцах и особенно в мужском одиночном катании выполнить указанное условие для получения трех квот будет сложнее всего. Без сомнения, Россия также квалифицируется и в командные соревнования на ОИ.

ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

В шести видах спорта под эгидой FIS отбор проходит на протяжении нынешнего и следующего сезонов. В январе федерация опубликует финальные версии рейтингов, на основании которых будут распределены путевки на ОИ по странам в каждом из видов. В лыжах и горных лыжах при отборе в расчет берется количество FIS-пунктов, а в четырех других видах — набранные очки в розыгрышах Кубка мира. При этом во фристайле и сноуборде будут учтены результаты ЧМ-2017, а в прыжках с трамплина и двоеборье дело может дойти до распределения путевок на ОИ через Континентальный кубок.

ЛЫЖИ

Отбор на Олимпийские игры проходит по многоступенчатой системе. Количество российских спортсменов среди лидеров позволяет рассчитывать на получение максимального количества мест на Играх — 20 в сумме на мужчин и женщин.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В соответствии с последним расчетом квот, проведенным FIS 23 января, Россия в данный момент получила бы право выставить на Играх-2018 только 6 спортсменов. Впрочем, за год, оставшийся до ОИ, ситуация может улучшиться. Благодаря выступлениям Александра Хорошилова Россия претендует и на то, чтобы попасть в число участников первого в истории ОИ командного соревнования.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

В мужских прыжках в этом сезоне лишь трое наших спортсменов смогли набрать зачетные очки в Кубке мира. Чтобы иметь возможность получить максимальную квоту на ОИ в 4 человека в личных стартах желательно, чтобы очки КМ набрал еще один россиянин. Не исключено, что недостающую квоту получится заработать через Континентальный кубок. Также наша сборная, скорее всего, отберется и в командные соревнования. В женских прыжках россиянки должны уверенно получить 4 максимальные квоты.

ДВОЕБОРЬЕ

В нынешнем сезоне пока лишь одному россиянину удалось набрать зачетные очки в Кубке мира. Это почти гарантировало стране по крайней мере 1 место в личных соревнованиях на ОИ. Если другие россияне не смогут набрать зачетных очков, то, как и в прыжках, квота может расшириться за счет Континентального кубка. С его учетом в данный момент Россия претендует на получение максимального количества лицензий (4) на ОИ и попадание в командные соревнования. Однако положение сборной в отборе остается очень шатким.

ФРИСТАЙЛ

Исходя из нынешних результатов, Россия имеет хорошие шансы получить 4 путевки на ОИ в женских акробатике и могуле. У мужчин в этих дисциплинах страна пока претендует на 2 — 3 квоты. В ски-кроссе российские мужчины попробуют заработать до 4 мест на ОИ. Женщины способны завоевать 1 — 2 квоты. В слоуп-стайле и хаф-пайпе у обоих полов наша команда претендует в лучшем случае на получение 1 — 2 лицензий. Наиболее слабые позиции у России в мужском слоуп-стайле.

СНОУБОРД

В параллельном гигантском слаломе россияне наверняка завоюют по 4 лицензии у мужчин и женщин. В случае хороших выступлений российские спортсмены теоретически могут достигнуть такого же результата и в борд-кроссе, хотя сделать это будет гораздо сложнее. На основании текущих результатов, получить по 2 квоты россияне могут в слоуп-стайле и биг-эйре — в этих видах проводится общий отбор как у мужчин, так и у женщин. Такое же количество мест попробует получить мужская сборная в хаф-пайпе. А вот у женщин в этой дисциплине на ОИ-2018 у России, возможно, не будет представителей.

КОНЬКИ

Россия, вероятно, сможет выставить на ОИ по крайней мере по 7 — 8 мужчин и женщин суммарно на все личные дистанции. Эти числа могут увеличиться до 10, если россиянам удастся пройти отбор на всех дистанциях для представителей соответствующего пола, включая масс-старт и командную гонку преследования. Максимальная квота от стран на ОИ-2018 на отдельных дистанциях будет следующей: в масс-стартах на 10 000 м у мужчин и на 5000 м у женщин — по два спортсмена, в остальных дисциплинах — по три.

Судя по результатам текущего сезона, наибольшие трудности у России могут возникнуть с завоеванием максимальной квоты на длинных дистанциях, а также в масс-стартах и командной гонке у мужчин. На дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м наши спортсмены имеют все шансы получить максимальное представительство.

ШОРТ-ТРЕК

Россия почти наверняка сможет заявить на ОИ как минимум по три человека у мужчин и женщин. Если же представители соответствующего пола отберутся на ОИ в эстафете, то их представительство сразу возрастет до 5 спортсменов. Судя по результатам нынешнего сезона, у женской эстафеты могут возникнуть трудности с отбором на Игры.

БОБСЛЕЙ

Россия сможет рассчитывать на участие в Играх в Пхенчхане трех мужских четверок, двух мужских и двух женских двоек. Не исключено, что в мужских двойках стране тоже удастся завоевать максимальную квоту в три экипажа.

СКЕЛЕТОН

Если исходить из текущих результатов, то Россия в следующем году получит 3 путевки на ОИ у мужчин. У женщин, в случае если расклад сил в будущем сезоне не поменяется, завоевать 3 места будет трудно, но по крайней мере 2 спортсменки пройдут отбор.

САНИ