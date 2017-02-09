Универсиада 2017: Украина привезла с собой девять медалей

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Наши студенты сумели завоевать девять медалей, где из них две — золотые, три — серебряные и четыре — бронзовые награды, пишет ТСН. Таким образом наша команда заняла десятое общекомандное место среди 57 стран мира.

Победителями и призерами Универсиады 2017 от Украины стали: Надежда Белкина, биатлон — золотая и бронзовая медали Яна Бондарь, биатлон — две серебряные медали Сборная Украины по биатлону — бронзовая медаль (Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко) Александра Назарова и Максим Никитин, фигурное катание — золотая медаль Александр Белинский, сноуборд — две бронзовые медали Аннамари Данча, сноуборд — серебряная медаль.