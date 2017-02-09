За день до официальной церемонии открытия, 8 февраля, начнутся соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина. Хоккейный турнир стартует в субботу, 10 февраля и завершится в день закрытия Игр 25 февраля. В заключительный день олимпийского турнира также будут разыграны медали в керлинге, бобслее и лыжном марафоне.

Биатлонисты разыграют медали 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22 и 23 февраля. Чемпионы и призеры в фигурном катании определятся 12, 15, 17, 20 и 23 февраля, сообщает официальный сайт Игр.