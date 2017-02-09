Денис Тихомиров: Финансирование сноуборда меньше, чем в других видах

По его словам, подготовка к Играм в Пхенчхане, которые стартуют ровно через год, идет по плану.

— Подготовка проходит согласно программе международного календаря. Это участие в кубках мира и подготовка к чемпионату России, который состоится через месяц. Финансирование нашего вида спорта гораздо меньше, чем в других видах, но мы затянули пояса и работаем.