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9 февраля 2017, 11:03 | Зимние | Спорт-Экспресс

Денис Тихомиров: Финансирование сноуборда меньше, чем в других видах

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров посетовал на слабое финансирование спорта в преддверии Олимпиады-2018.

По его словам, подготовка к Играм в Пхенчхане, которые стартуют ровно через год, идет по плану.

— Подготовка проходит согласно программе международного календаря. Это участие в кубках мира и подготовка к чемпионату России, который состоится через месяц. Финансирование нашего вида спорта гораздо меньше, чем в других видах, но мы затянули пояса и работаем.
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