Российские СМИ рассказали о судье, погибшем во время Универсиады-2017

По официальным данным, как передает агентство, 7 февраля в 14:00 к спасателям Шымбулака обратился гражданин РФ Спартак Алемасов. Он сообщил, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулачка сошла снежная лавина и под снегом остался человек. К месту схода лавины были направлены почти 50 спасателей. «Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак отметила место для поиска», — сообщил агентству официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов. В 15:23 из-под снега извлекли тело 31-летнего Алексея Белослудцева. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе красноярской делегации по фристайлу.

«Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — добавил Руслан Иманкулов. По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 куб. м.

Подробности трагедии НГС. Новости рассказал красноярский коллега погибшего, попросивший не раскрывать его имени.

Спартак Алемасов, по его словам, сейчас в абсолютно подавленном состоянии: «Леха был его близким другом, они вместе много лет занимались горными лыжами. Это два профессиональных горнолыжника, мастера фрирайда, имеющие солидный опыт, — оба приехали из Красноярска на Универсиаду в качестве спортивных судей».

По словам собеседника, в тот день, после того, как ребята отработали на трассе ски-кросса, они решили забраться повыше и обкатать дикий склон. На канатной дороге поднялись на высоту 2600 м и пешком пошли на вершину, чтобы скатиться по «целине». «Но тогда и солнце уже подогрело снег, и сама структура снега не располагала к безопасному спуску — сход лавины был ожидаем, — подчеркивает мужчина. — Спартак находился выше Алексея по склону и, насколько я знаю, у него то ли лыжи расстегнулись, то ли еще что — в общем он был в тот момент вне области схода лавины, благодаря чему, наверное, и остался в живых».

«По словам очевидцев, Алексея буквально понесло по склону — ребята, участвовавшие в спасработах, сказали, что нашли его под 2,5-метровым слоем снега, он был в лыжах, его лавина засосала в себя. В такой ситуации уже спустя 15 минут шансы выжить стремятся к нулю, а он пробыл под снегом около часа. Я с одним из спасателей разговаривал в тот день — тот мне сказал, что причиной смерти, предположительно, стала асфиксия и, по неподтвержденной информации, у погибшего обнаружили синяки на шее, говорящие о переломе», — добавил собеседник.