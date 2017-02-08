Погибший на Шымбулаке российский судья хотел обкатать «дикий» склон

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По данным российских СМИ, лыжники специально искали необорудованные «дикие» места для спуска.

«В тот день, после того как ребята отработали на трассе ски-кросса, они решили забраться повыше и обкатать дикий склон. На канатной дороге поднялись на высоту 2 600 метров и пешком пошли на вершину, чтобы скатиться по “целине”. Но тогда и солнце уже подогрело снег, и сама структура снега не располагала к безопасному спуску — сход лавины был ожидаем. По словам очевидцев, Алексея буквально понесло по склону, (…) лавина засосала его в себя», — приводит слова коллеги погибшего россиянина издание НГС. Новости.

Несмотря на действия экстремалов, часть критики обрушилась на подразделения Комитета по ЧС МВД РК за то, что спасатели не провели сход лавин в месте трагедии.

«Непосредственно перед проведением мероприятий Универсиады были проведены все необходимые профилактические спуски лавин, об этом мы говорили заранее. Кроме того, соответствующие подразделения и Казселезащиты, и других подразделений этого направления, они все находятся на дежурстве, на усилении находятся в местах проведения спортивных мероприятий.

Если говорить о том мнении, которое поступило, что виноваты подразделения, которые не провели точечными взрывами сход лавин во всех остальных местах, стоит напомнить, что горы имеют свою протяженность и невозможно на всех участках гор проводить профилактические спуски лавин, — ответил на критику официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

Стоит отметить, по данным РГП «Казгидромет», сход лавины спровоцировали сами лыжники. Высота отрыва составила 2 650 метров, остановка лавины произошла на дне реки Чимбулачка на высоте 2 400 метров.

Напомним, российский лыжник Алексей Белослудцев погиб в результате схода лавины на Шымбулаке. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине «Сноуборд ски-кросс».