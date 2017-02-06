Южная Корея сократила отставание от Казахстана в медальном зачете Универсиады-2017
По итогам десятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана осталась на втором месте в медальном зачете, однако ее преимущество перед командой Южной Кореи стало менее серьезным, сообщает Sports.kz.
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Очередной день соревнований принес Казахстану четыре медали — лыжники (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин) завоевали «серебро» в эстафете на дистанции 7,5 километров, также серебряным призером стала и женская команда (Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова) в эстафете 3?5 километров. Серебряной и бронзовой медалями копилку сборной Казахстана пополнили и
Таким образом, Казахстан
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