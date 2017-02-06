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6 февраля 2017, 17:18 | Зимние | Sports.kz

Южная Корея сократила отставание от Казахстана в медальном зачете Универсиады-2017

По итогам десятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана осталась на втором месте в медальном зачете, однако ее преимущество перед командой Южной Кореи стало менее серьезным, сообщает Sports.kz.

По итогам десятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана осталась на втором месте в медальном зачете однако ее преимущество перед командой Южной Кореи стало менее серьезным сообщает Sports.kz. Увеличить
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Очередной день соревнований принес Казахстану четыре медали — лыжники (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин) завоевали «серебро» в эстафете на дистанции 7,5 километров, также серебряным призером стала и женская команда (Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова) в эстафете 3?5 километров. Серебряной и бронзовой медалями копилку сборной Казахстана пополнили и шорт-трекисты (на дистанции 500 метров) — Абзал Ажгалиев и Дмитрий Никиша соответственно.

Таким образом, Казахстан по-прежнему идет на втором месте, имея 27 медалей (10 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых). Первое место в медальном зачете занимает команда России — 55 (22−20−13). Третьей идет сборная Республики Кореи — 17 (8−4−5), которой за последних несколько дней удалось почти вплотную приблизиться к Казахстану в таблице.

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