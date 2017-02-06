Все золото Пхенчхана! Как россияне выступили в столице Игр-2018

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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Пхенчхан (Корея)

Результат сборной России: 3 золота, 2 бронзы.

Кто знает, как все сложится в Корее через год, но свой первый визит в столицу будущих Олимпийских игр наша команда провела ударно! Три мужских гонки — три золота, две бронзы. Высокий темп задали уже в пятницу, когда в индивидуальном спринте классикой Глеб Ретивых одержал первую победу в карьере, а Андрей Парфенов замкнул тройку призеров. В воскресенье они же в паре выиграли спринт командный. Причем на подиум в последней гонке поднялись еще два россиянина — олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков и Артем Мальцев, взявшие бронзу. Любопытно, что для Мальцева этот этап стал первым на подобном уровне! Наконец, в перерыве между спринтами, в субботу, в скиатлоне победу праздновал Петр Седов.

Конечно, многие звезды лыжных гонок в Корею не приехали (включая нашего Сергея Устюгова). Чемпионат мира, стартующий через пару недель, важнее, а перелет из Европы в Пхенчхан и обратно может сломать любую подготовку (привет составителям календаря сезона). Но менее ценным золото наших лыжников от этого не стало. Жаль лишь, женская команда мужчин не поддержала — россиянки остались без наград.

ШОРТ-ТРЕК

Что было: этап Кубка мира

Где было: Дрезден (Германия)

Результат сборной России: 1 золото, 1 бронза.

Страшно сказать — последнюю победу на этапах Кубка мира 6-кратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал аж в ноябре 2014-го! Тогда, в Солт-Лейк-Сити, он взял два золота, включая эстафетное. Потом была очередная травма, пропущенный сезон, сложное возвращение. Но вот спустя два с лишним года Виктор опять почувствовал, что значит — подняться на высшую ступеньку подиума! Вместе с Семеном Елистратовым, Владимиром Григорьевым и Александром Шульгиновым герой Игр в Сочи стал лучшим в Дрездене в командной гонке, опередив на финише в финале голландцев и корейцев. К слову, по ходу этого сезона мужские эстафеты медалей нам не приносили. Тут — сразу золото! К которому добавилась и бронза Шульгинова на дистанции 1500 м — первая для россиянина медаль в личных дисциплинах.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в конце недели в Минске.

СНОУБОРД

Что было: этап Кубка мира

Где было: Банско (Болгария)

Результат сборной России: 1 золото.

Алена Заварзина, взяв бронзу на первом же этапе Кубка мира в итальянской Карецце, так больше на подиум не поднималась. Ровно до минувшего уик-энда. Старт в Банско принес россиянке золото — первое для нее с марта прошлого года! В финале в слаломе-гиганте бронзовая медалистка Игр-2014 была сильнее титулованной Патриции Кюмер (той самой, которой Алена в Сочи проиграла). Этот успех заодно вывел нашу сноубордистку в лидеры общего зачета в дисциплине. Увы, супруг Заварзиной — Вик Уайлд — остался лишь 11-м. При этом — стал лучшим из всей нашей мужской команды.

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: этап Кубка мира

Где было: Иглс (Австрия)

Результат сборной России: 1 серебро.

Александр Касьянов, ударно начав новый сезон и покрасовавшись в лидерах общего зачета (как в четверках, так и в комбинации), заметно сдал. Медалей на этапах Кубка наш лучший бобслеист не получает уже месяц. Иглс исключением не стал. 9-е место в четверках, 6-е — в двойках… От претендента на Большой хрустальный глобус всегда ждешь большего.

Куда удачнее сложился старт для Александра Третьякова — олимпийский чемпион Сочи взял серебро, уступив только лидеру Кубка мира Мартинсу Дукурсу. Александр стабилен — 6 стартов, 5 медалей (и 4-е место в Сенкт-Морице, где бронза ушла к Никите Трегубову). Эх, если бы не отстранение от выступлений в Альтенберге, сейчас не Дукурс бы лидировал в общем зачете! Плюс едва не дотянулась до награды Елена Никитина — бронзовый призер Сочи в этом сезоне стабильно была в… конце второго десятка. В Иглсе стала четвертой! Хочется верить, дело в прогрессе, а не в случайном отдельно взятом удачном дне.

САННЫЙ СПОРТ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Оберхоф (Германия)

Результат сборной России: 2 серебра, 1 бронза.

Роман Репилов всерьез нацелился на Кубок мира — лидер общего зачета в Оберхофе взял серебро. Жаль, не золото, но слишком хорош был кумир местной публики, 3-кратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Впрочем, почему слишком? По сумме двух попыток Репилов уступил сопернику каких-то 0,40 секунды, побив при этом рекорд трассы в своем втором заезде! Но, тем не менее — только серебро. Именно Лох теперь является главным преследователем Романа — успех на родине помог немцу подвинуть на третью строчку в абсолюте Семена Павличенко (в Обехофе 2-кратный чемпион Европы остался 7-м).

Чуть позже Репилов в компании Татьяны Ивановой и дуэта Александр Денисьев/Владислав Антонов завоевал второе серебро — в командной гонке. Плюс Иванова взяла бронзу в женских санях. Для лидера нашей команды это — четвертая награда на трех последних этапах Кубка (включая золото в спринте в Сигулде).