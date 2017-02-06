Все золото Пхенчхана! Как россияне выступили в столице Игр-2018
Три победы на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и все медали россиян на главных стартах этого
уик-энда — в обзоре зимних видов от «Советского спорта».
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Что было: этап Кубка мира
Где было: Пхенчхан (Корея)
Результат сборной России: 3 золота, 2 бронзы.
Кто знает, как все сложится в Корее через год, но свой первый визит в столицу будущих Олимпийских игр наша команда провела ударно! Три мужских гонки — три золота, две бронзы. Высокий темп задали уже в пятницу, когда в индивидуальном спринте классикой Глеб Ретивых одержал первую победу в карьере, а Андрей Парфенов замкнул тройку призеров. В воскресенье они же в паре выиграли спринт командный. Причем на подиум в последней гонке поднялись еще два россиянина — олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков и Артем Мальцев, взявшие бронзу. Любопытно, что для Мальцева этот этап стал первым на подобном уровне! Наконец, в перерыве между спринтами, в субботу, в скиатлоне победу праздновал Петр Седов.
Конечно, многие звезды лыжных гонок в Корею не приехали (включая нашего Сергея Устюгова). Чемпионат мира, стартующий через пару недель, важнее, а перелет из Европы в Пхенчхан и обратно может сломать любую подготовку (привет составителям календаря сезона). Но менее ценным золото наших лыжников от этого не стало. Жаль лишь, женская команда мужчин не поддержала — россиянки остались без наград.
ШОРТ-ТРЕК
Что было: этап Кубка мира
Где было: Дрезден (Германия)
Результат сборной России: 1 золото, 1 бронза.
Страшно сказать — последнюю победу на этапах Кубка мира 6-кратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал аж в ноябре 2014-го! Тогда, в
Заключительный этап Кубка мира пройдет в конце недели в Минске.
СНОУБОРД
Что было: этап Кубка мира
Где было: Банско (Болгария)
Результат сборной России: 1 золото.
Алена Заварзина, взяв бронзу на первом же этапе Кубка мира в итальянской Карецце, так больше на подиум не поднималась. Ровно до минувшего
БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН
Что было: этап Кубка мира
Где было: Иглс (Австрия)
Результат сборной России: 1 серебро.
Александр Касьянов, ударно начав новый сезон и покрасовавшись в лидерах общего зачета (как в четверках, так и в комбинации), заметно сдал. Медалей на этапах Кубка наш лучший бобслеист не получает уже месяц. Иглс исключением не стал. 9-е место в четверках, 6-е — в двойках… От претендента на Большой хрустальный глобус всегда ждешь большего.
Куда удачнее сложился старт для Александра Третьякова — олимпийский чемпион Сочи взял серебро, уступив только лидеру Кубка мира Мартинсу Дукурсу. Александр стабилен — 6 стартов, 5 медалей (и 4-е место в
САННЫЙ СПОРТ
Что было: этап Кубка мира
Где было: Оберхоф (Германия)
Результат сборной России: 2 серебра, 1 бронза.
Роман Репилов всерьез нацелился на Кубок мира — лидер общего зачета в Оберхофе взял серебро. Жаль, не золото, но слишком хорош был кумир местной публики, 3-кратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Впрочем, почему слишком? По сумме двух попыток Репилов уступил сопернику
Чуть позже Репилов в компании Татьяны Ивановой и дуэта Александр Денисьев/Владислав Антонов завоевал второе серебро — в командной гонке. Плюс Иванова взяла бронзу в женских санях. Для лидера нашей команды это — четвертая награда на трех последних этапах Кубка (включая золото в спринте в Сигулде).
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