Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на этапе КМ в Маммоте

Вторым и третьим стали его соотечественники Райан Вашендорфер и Луи Вито. Россиянин Никита Автанеев стал 23-м. У женщин в хаф-пайпе победила американка Келли Кларк, второй стала японка Харуна Мацумото, третьей — еще одна представительница США Ханна Тетер.

В дисциплине слоупстайл американские сноубордисты не оставили шансов представителям других стран. У мужчин победил Редмонд Джерард, второе и третье места заняли Кайл Мак и Дилан Томас соответственно. У женщин первой стала Джейми Андерсон, второй — Хейли Лангленд, третьей — Хулия Марино. Лучшими из россиян в слоупстайле стали Влад Хадарин (18-е место) и Софья Федорова (9).