Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на этапе КМ в Маммоте
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на этапе Кубка Мира в Маммоте (США).
Вторым и третьим стали его соотечественники Райан Вашендорфер и Луи Вито. Россиянин Никита Автанеев стал 23-м. У женщин в
В дисциплине слоупстайл американские сноубордисты не оставили шансов представителям других стран. У мужчин победил Редмонд Джерард, второе и третье места заняли Кайл Мак и Дилан Томас соответственно. У женщин первой стала Джейми Андерсон, второй — Хейли Лангленд, третьей — Хулия Марино. Лучшими из россиян в слоупстайле стали Влад Хадарин (18-е место) и Софья Федорова (9).
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