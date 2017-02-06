Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28671157/
6 февраля 2017, 7:56 | Зимние | Р-Спорт

Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на этапе КМ в Маммоте

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на этапе Кубка Мира в Маммоте (США).

Вторым и третьим стали его соотечественники Райан Вашендорфер и Луи Вито. Россиянин Никита Автанеев стал 23-м. У женщин в хаф-пайпе победила американка Келли Кларк, второй стала японка Харуна Мацумото, третьей — еще одна представительница США Ханна Тетер.

В дисциплине слоупстайл американские сноубордисты не оставили шансов представителям других стран. У мужчин победил Редмонд Джерард, второе и третье места заняли Кайл Мак и Дилан Томас соответственно. У женщин первой стала Джейми Андерсон, второй — Хейли Лангленд, третьей — Хулия Марино. Лучшими из россиян в слоупстайле стали Влад Хадарин (18-е место) и Софья Федорова (9).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя