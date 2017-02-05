Российские спортсмены завоевали восемь медалей в седьмой день Универсиады

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В составе российской сборной золото в воскресенье завоевали лыжники в командных соревнованиях прыгунов с трамплина, биатлонисты в смешанной эстафете, а также сноубордист Михаил Матвеев в слоупстайле.

Серебро россиянам принесли мужская сборная России по двоеборью в командных соревнованиях и женская сборная по конькобежному спорту в командной гонке.

Бронзовые медали достались женской команде по прыжкам на лыжах с трамплина в командных соревнованиях, сноубордистке Анастасии Логиновой в слоупстайле, а также сборной России по горнолыжному спорту в команде.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 51 награду — 19 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10−3−10), на третьем — сборная Южной Кореи (7−3−3).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.