Заварзина выиграла этап КМ по сноуборду, Тудегешева стала девятой
Российская сноубордистка Алёна Заварзина одержала победу на этапе Кубка мира в Банско, где проходили соревнования по параллельному гигантскому слалому.
Екатерина Тудегешева стала девятой. У мужчин победу праздновал француз Сильван Дюфур. Лучший из представителей России, Вик Уайлд, занял 11-е место.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Банско, Болгария
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Сильван Дюфур (Франция).
2. Радослав Янков (Болгария).
3. Штефан Баумайстер (Германия)…
11. Вик Уайлд…
24. Станислав Детков…
27. Валерий Колегов…
37. Константин Шипилов…
42. Максим Рогозин…
52. Дмитрий Логинов (все — Россия).
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Алёна Заварзина (Россия).
2. Патриция Куммер (Швейцария).
3. Томока Такеути (Япония)…
9. Екатерина Тудегешева…
11. Екатерина Хатомченкова…
15. Елизавета Салихова…
21. Наталья Соболева.
22. Милена Быкова (все — Россия).
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