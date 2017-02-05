Казахстан остается на втором месте медального зачета Универсиады-2017

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В активе казахстанской команды — 23 медали (10 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых). В воскресенье копилку сборной наградами пополнили биатлонисты (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов) — «серебро» в смешанной эстафете и шорт-трекист Нурберген Жумагазиев — «бронза» на дистанции 1500 метров.



Возглавляет медальный зачет по-прежнему команда России — 51 медаль (19−20−12), тройку замыкает сборная Республики Кореи — 13 (7−3−3).



Завтра на Универсиаде-2017 будет разыграно восемь комплектов наград — по два в конькобежном спорте, шорт-треке и лыжных гонках, по одному — в горных лыжах и хоккее с шайбой.