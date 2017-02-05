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5 февраля 2017, 18:41 | Зимние | Sports.kz

Казахстан остается на втором месте медального зачета Универсиады-2017

Сборная Казахстана сохранила вторую позицию в общем медальном зачете по итогам девятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана сохранила вторую позицию в общем медальном зачете по итогам девятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В активе казахстанской команды — 23 медали (10 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых). В воскресенье копилку сборной наградами пополнили биатлонисты (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов) — «серебро» в смешанной эстафете и шорт-трекист Нурберген Жумагазиев — «бронза» на дистанции 1500 метров.

Возглавляет медальный зачет по-прежнему команда России — 51 медаль (19−20−12), тройку замыкает сборная Республики Кореи — 13 (7−3−3).

Завтра на Универсиаде-2017 будет разыграно восемь комплектов наград — по два в конькобежном спорте, шорт-треке и лыжных гонках, по одному — в горных лыжах и хоккее с шайбой.

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