Австриец Хеммерле и австралийка Брокхофф выиграли этап КМ в сноуборд-кроссе
Австралийка Белла Брокхофф и австриец Алессандро Хеммерле выиграли соревнования по
сноуборд-кроссу на этапе Кубка мира, который прошел в болгарском Банско.
Хеммерле выиграл мужские соревнования в субботу. Второе место занял француз Пьер Вольтье, третьим в большом финале финишировал канадец Баптисте Брошу. Лучший из россиян Даниил Дилман занял в итоговом протоколе 31-е место.
У женщин большой финал выиграла Брокхофф, второе место заняла чешка Ева Самкова, а третьей стала француженка Клоэ Треспёш. Лучшая из россиянок Кристина Пауль стала последней в малом финале и заняла в итоговом протоколе 12-е место.
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