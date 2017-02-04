Австриец Хеммерле и австралийка Брокхофф выиграли этап КМ в сноуборд-кроссе

Хеммерле выиграл мужские соревнования в субботу. Второе место занял француз Пьер Вольтье, третьим в большом финале финишировал канадец Баптисте Брошу. Лучший из россиян Даниил Дилман занял в итоговом протоколе 31-е место.

У женщин большой финал выиграла Брокхофф, второе место заняла чешка Ева Самкова, а третьей стала француженка Клоэ Треспёш. Лучшая из россиянок Кристина Пауль стала последней в малом финале и заняла в итоговом протоколе 12-е место.