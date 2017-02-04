Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 40 наградами
По завершении пяти соревновательных дней Универсиады в
Алма-Ате сборная России лидирует в медальном зачете с 40 наградами. У ближайшего преследователя — Казахстана — на 22 медали меньше. Тем временем WADA собирается устроить спортсменам дополнительный допинг-контроль. «Газета.Ru» обозревает последние новости Универсиады в Казахстане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская сборная в составе 330 молодых спортсменов продолжает свое триумфальное шествие по Универсиаде в казахстанской
Нетрудно догадаться, что с такими результатами студенческая команда России безоговорочно лидирует в медальном зачете Универсиады, причем ближайший преследователь — хозяин турнира Казахстан — отстает от наших спортсменов на целых 22 награды, завоевав восемь золотых медалей, восемь — бронзовых и только два серебра.
Из последних медальных достижений российских спортсменов особенно уверенным получилось выступление биатлонистов: мужчины заняли весь пьедестал в гонке преследования на 12,5 км. Золото досталось возрастному студенту 27-летнему Сергею Корастылеву, который ранее уже завоевал серебро Универсиады в индивидуальной гонке, вторым финишировал Дмитрий Иванов (22 года), а третьим — Семен Сучилов (24).
Однако подобный триумф и, в частности, итоговая победа Корастылева по ходу гонки вовсе не казались столь очевидными. В
«Я отдал сегодня для победы все силы, — делился впечатлениями после титаническими усилиями вырванной победы Корастылев в интервью ТАСС. — В индивидуальной гонке
Знал, что все получится, несмотря на отставание от лидера в 46 секунд. Здесь главным было чисто отстреляться, и мне это удалось.
Было очень тяжело попасть последним выстрелом, но я это сделал. Здесь очень тяжелая высота, дышится тоже тяжело, но бежится на удивление неплохо. Да и чистая стрельба в гонке преследования для меня не редкость, — закончил чемпион на позитивной ноте.
В женской гонке преследования россиянки не сумели завоевать медаль высшей пробы и довольствовались «лишь» серебром и бронзой, уступив вершину пьедестала украинской биатлонистке Надежде Белкиной.
Отечественная спортсменка Ольга Шестерикова финишировала второй с отставанием от Белкиной в 21,1 секунды, а третьей стала Лариса Куклина (+28,7). Впрочем, серебро Шестериковой, как и награду Корастылева, тоже можно считать в
«На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, — призналась Шестерикова в интервью ТАСС.
— Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться.
Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить.
Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось: допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото.
Судьба Шестериковой на этом турнире до завоеванного серебра складывалась весьма непросто: в индивидуальной гонке спортсменку дисквалифицировали
Также в пятый соревновательный день Универсиады снова порадовали отечественные фристайлисты: Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова стали серебряными призерами необычной дисциплины «парный могул», в которой лыжники спускаются по бугристым склонам и осуществляют прыжки на трамплинах.
В могуле оценивается не только скорость прохождения замысловатой трассы, но и выполнение поворотов, а также сложность и красота прыжков, которые должны выполняться с трюками, вроде сальто или вращения.
Таким образом, серебро в таком сложном виде спорта можно смело считать успехом.
В хоккее российские атлеты также движутся по турнирной сетке без особых проблем. Женская сборная России на групповом этапе разгромила команду США со счетом 7:1, а представительниц Японии — 10:1, и легко пробилась в следующую стадию — полуфинал турнира, в котором сразится с китаянками.
В мужском хоккейном турнире также недавно завершился групповой раунд, и стали известны пары соперников по четвертьфиналам. Сборная России встретится с японцами, которых наши мужчины уже выносили со льда со счетом 14:0 в группе. В параллельном полуфинальном противостоянии сыграют Канада и США.
Неудивительно, что при таких результатах у Всемирного антидопингового агентства (WADA) возникло жгучее желание провести дополнительные тесты на запрещенные вещества.
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин уже сообщил, что представители
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов в интервью ТАСС подчеркнул, что Универсиада в
«Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом. Международная федерация студенческого спорта подписала с WADA антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении.
Универсиада в
Раньше
Впрочем, еще не было ни одного случая, чтобы
«В истории Универсиад не было случаев, когда
Массовых нарушений не было, но на той же летней Универсиаде 2015 года в Казани два участника соревнований были лишены медалей за допинг. Надеюсь, что в
Остается надеяться, что череда допинговых скандалов, связанных с российским спортом, не распространится на эту, весьма успешную для отечественных атлетов Универсиаду.
Тем временем у организаторов турнира свои скандалы. Казахстанский телеканал КТК сообщил, что, согласно статистике пограничной службы комитета национальной безопасности страны,
на Универсиаду прибыло лишь 2100 иностранных туристов из 66 стран вместо 30-ти тыс., о которых уверенно заявляло руководство дирекции соревнований.
Куда делись остальные 28 тыс. — это загадка, достойная расследования Шерлока Холмса и доктора Ватсона. На данный момент очевидно лишь то, что популярность студенческого спорта в мире необходимо повышать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter