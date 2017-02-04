Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 40 наградами

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Российская сборная в составе 330 молодых спортсменов продолжает свое триумфальное шествие по Универсиаде в казахстанской Алма-Ате. По итогам пяти соревновательных дней атлеты, которые находятся в основной команде страны на вторых ролях, а то и вообще пока не привлекались к выступлениям за главную сборную, уже принесли в копилку отечественной дружины 40 медалей, из которых 15 золотых, 17 — серебряных и всего восемь — бронзовых.

Нетрудно догадаться, что с такими результатами студенческая команда России безоговорочно лидирует в медальном зачете Универсиады, причем ближайший преследователь — хозяин турнира Казахстан — отстает от наших спортсменов на целых 22 награды, завоевав восемь золотых медалей, восемь — бронзовых и только два серебра.

Из последних медальных достижений российских спортсменов особенно уверенным получилось выступление биатлонистов: мужчины заняли весь пьедестал в гонке преследования на 12,5 км. Золото досталось возрастному студенту 27-летнему Сергею Корастылеву, который ранее уже завоевал серебро Универсиады в индивидуальной гонке, вторым финишировал Дмитрий Иванов (22 года), а третьим — Семен Сучилов (24).

Однако подобный триумф и, в частности, итоговая победа Корастылева по ходу гонки вовсе не казались столь очевидными. В какой-то момент Сергей отставал от лидера на 46 секунд, однако безупречная стрельба позволила ему наверстать то, что не получалось отыграть ходом.

«Я отдал сегодня для победы все силы, — делился впечатлениями после титаническими усилиями вырванной победы Корастылев в интервью ТАСС. — В индивидуальной гонке из-за двух промахов на последнем рубеже мне не удалось стать чемпионом, но сегодня я все-таки стал первым, хотя и не рисковал.

Знал, что все получится, несмотря на отставание от лидера в 46 секунд. Здесь главным было чисто отстреляться, и мне это удалось.

Было очень тяжело попасть последним выстрелом, но я это сделал. Здесь очень тяжелая высота, дышится тоже тяжело, но бежится на удивление неплохо. Да и чистая стрельба в гонке преследования для меня не редкость, — закончил чемпион на позитивной ноте.

В женской гонке преследования россиянки не сумели завоевать медаль высшей пробы и довольствовались «лишь» серебром и бронзой, уступив вершину пьедестала украинской биатлонистке Надежде Белкиной.

Отечественная спортсменка Ольга Шестерикова финишировала второй с отставанием от Белкиной в 21,1 секунды, а третьей стала Лариса Куклина (+28,7). Впрочем, серебро Шестериковой, как и награду Корастылева, тоже можно считать в какой-то мере героическим достижением, поскольку в течение всей гонки спортсменка чувствовала себя крайне неважно и, по собственному признанию, «выступала через силу».

«На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, — призналась Шестерикова в интервью ТАСС.

— Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться.

Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить.

Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось: допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото.

Судьба Шестериковой на этом турнире до завоеванного серебра складывалась весьма непросто: в индивидуальной гонке спортсменку дисквалифицировали из-за ошибки при стрельбе (она взяла дополнительный патрон, из-за сильного снега и тумана не заметив, что уже попала в цель), а в спринте финишировала лишь 10-й. Остается надеяться, что в оставшихся двух гонках — смешанной эстафете и масс-старте — 26-летняя спортсменка сумеет проявить себя во всей красе и вернется на пьедестал почета.

Также в пятый соревновательный день Универсиады снова порадовали отечественные фристайлисты: Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова стали серебряными призерами необычной дисциплины «парный могул», в которой лыжники спускаются по бугристым склонам и осуществляют прыжки на трамплинах.

В могуле оценивается не только скорость прохождения замысловатой трассы, но и выполнение поворотов, а также сложность и красота прыжков, которые должны выполняться с трюками, вроде сальто или вращения.

Таким образом, серебро в таком сложном виде спорта можно смело считать успехом.

В хоккее российские атлеты также движутся по турнирной сетке без особых проблем. Женская сборная России на групповом этапе разгромила команду США со счетом 7:1, а представительниц Японии — 10:1, и легко пробилась в следующую стадию — полуфинал турнира, в котором сразится с китаянками.

В мужском хоккейном турнире также недавно завершился групповой раунд, и стали известны пары соперников по четвертьфиналам. Сборная России встретится с японцами, которых наши мужчины уже выносили со льда со счетом 14:0 в группе. В параллельном полуфинальном противостоянии сыграют Канада и США.

Неудивительно, что при таких результатах у Всемирного антидопингового агентства (WADA) возникло жгучее желание провести дополнительные тесты на запрещенные вещества.

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин уже сообщил, что представители допинг-контроля намерены взять около 200 проб у спортсменов, принимающих участие в Универсиаде.

Цитата «Мы будем проводить около 200 допинг-тестов во время Универсиады. Но тестирование является лишь частью истории. В партнерстве с WADA Международной федерацией студенческого спорта было подготовлено образовательное антидопинговое пособие.



​​​​​​​Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать чистоту студенческого спорта и объяснить студентам, что допинг не соответствует ценностям спорта".

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов в интервью ТАСС подчеркнул, что Универсиада в Алма-Ате является первым турниром, где WADA решила провести внесоревновательный допинг-контроль.

«Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом. Международная федерация студенческого спорта подписала с WADA антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении.

Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан.

Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию.

Впрочем, еще не было ни одного случая, чтобы кого-нибудь из весьма многочисленных делегаций российских спортсменов на Универсиаде ловили на допинге.

«В истории Универсиад не было случаев, когда кого-то из российских спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Чего нельзя сказать об иностранных спортсменах.

Массовых нарушений не было, но на той же летней Универсиаде 2015 года в Казани два участника соревнований были лишены медалей за допинг. Надеюсь, что в Алма-Ате у россиян также не будет никаких проблем, — подытожил Сейранов.

Остается надеяться, что череда допинговых скандалов, связанных с российским спортом, не распространится на эту, весьма успешную для отечественных атлетов Универсиаду.

Тем временем у организаторов турнира свои скандалы. Казахстанский телеканал КТК сообщил, что, согласно статистике пограничной службы комитета национальной безопасности страны,

на Универсиаду прибыло лишь 2100 иностранных туристов из 66 стран вместо 30-ти тыс., о которых уверенно заявляло руководство дирекции соревнований.

Куда делись остальные 28 тыс. — это загадка, достойная расследования Шерлока Холмса и доктора Ватсона. На данный момент очевидно лишь то, что популярность студенческого спорта в мире необходимо повышать.