Заварзина заняла пятое место на Кубке мира по сноуборду
На этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.
У мужчин победу одержал Радослав Янков из Болгарии. Лучший из россиян Валерий Колегов занял восьмое место. У женщин лучшей оказалась швейцарка Патриция Куммер, а россиянка Алена Заварзина заняла пятое место.
Сноуборд. Этап Кубка мира.
Банско (Болгария).
Мужчины. Параллельный гигантский слалом.
1. Радослав Янков (Болгария).
2. Невин Гальмарини (Швейцария).
3. Бенжамин Карл (Австрия)….
8. Валерий Колегов (Россия)….
10. Вик Уайлд (Россия).
Женщины. Параллельный гигантский слалом.
1. Патриция Куммер (Швейцария).
2. Юлия Дуймовиц (Австрия).
3. Ладина Дженни (Швейцария)….
5. Алена Заварзина (Россия)….
6. Екатерина Тудегешева (Россия)….
9. Елизавета Салихова (Россия).
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