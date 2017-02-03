Заварзина заняла пятое место на Кубке мира по сноуборду

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Анастасия Романова из-за травмы не попала в состав сборной России по горнолыжному спорту на чемпионат мира-2017 в швейцарском Санкт-Морице, сообщается на официальном сайте Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.