Россия разгромила Японию на Универсиаде

В составе российской команды самым результативным стал Андрей Алексеев, который сделал хет-трик. Две шайбы забросили Иван Иванов, Роман Таталин, Михаил Орлов и Вадим Шутов. Еще по одному голу забили Дмитрий Кириллов, Андрей Ерофеев и Никита Сироткин. Россия набрала девять очков и вышла в плей-офф, став победителем группы С.

Зимняя Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан).

Хоккей. Мужчины.

Группа С.

3-й тур.

Россия — Япония — 14:0.

Итоговое положение команд.

1. Россия 9 очков.

2. Латвия 5.

3. Япония 4.

4. Южная Корея 0.