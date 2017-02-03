Россия разгромила Японию на Универсиаде
Матч группового турнира соревнований по хоккею среди мужчин на зимней Универсиаде-2017 в
Алма-Ате (Казахстан) между сборными России и Японии завершился убедительной победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча — 14:0.
В составе российской команды самым результативным стал Андрей Алексеев, который сделал
Зимняя Универсиада-2017.
Хоккей. Мужчины.
Группа С.
3-й тур.
Россия — Япония — 14:0.
Итоговое положение команд.
1. Россия 9 очков.
2. Латвия 5.
3. Япония 4.
4. Южная Корея 0.
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