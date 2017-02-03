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3 февраля 2017, 17:19 | Зимние | Советский спорт

Россия разгромила Японию на Универсиаде

Матч группового турнира соревнований по хоккею среди мужчин на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) между сборными России и Японии завершился убедительной победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча — 14:0.

В составе российской команды самым результативным стал Андрей Алексеев, который сделал хет-трик. Две шайбы забросили Иван Иванов, Роман Таталин, Михаил Орлов и Вадим Шутов. Еще по одному голу забили Дмитрий Кириллов, Андрей Ерофеев и Никита Сироткин. Россия набрала девять очков и вышла в плей-офф, став победителем группы С.

Зимняя Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан).

Хоккей. Мужчины.

Группа С.

3-й тур.

Россия — Япония — 14:0.

Итоговое положение команд.

1. Россия 9 очков.

2. Латвия 5.

3. Япония 4.

4. Южная Корея 0.
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