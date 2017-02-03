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3 февраля 2017, 16:48 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордистка Заварзина стала пятой на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи российская сноубордистка Алена Заварзина заняла пятое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в болгарском городе Банско.

Победительницей стала швейцарка Патриция Куммер. Второе место заняла австрийка Юлия Дуймовиц, третье — швейцарка Ладина Дженни.

Россиянка Екатерина Тудегешева стала шестой, Екатерина Илюхина — 19-й, Милена Быкова — 24-й, Наталья Соболева — 25-й.

У мужчин победил болгарин Радослав Янков. Вторым стал швейцарец Невин Галмарини, третьим — австриец Бенджамин Карл.

Россиянин Валерий Колегов занял восьмое место, Вик Уайлд — десятое, Дмитрий Сарсембаев — 14-е, Станислав Детков — 26-е, Дмитрий Логинов — 29-е, Константин Котов — 35-е, Константин Шипилов — 36-е.
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