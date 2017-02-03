Сноубордистка Заварзина стала пятой на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что свою первую победу в карьере на этапе Кубке мира он одержал, несмотря на не самое лучшее самочувствие.