Почему Универсиада стала недоступной для болельщиков?

Видеообращение алматинец Данил Рамин записал после того, как не смог попасть на хоккейный матч. С такой проблемой столкнулись и другие горожане. По их словам, несмотря на отсутствие билетов, в зале много пустых мест.



После шквала негодований алматинцев и гостей в дирекции Универсиады решили объясниться. По словам организаторов, пустые места зарезервированы для аккредитованных журналистов, членов спортивных команд и делегатов Международной федерации студенческого спорта. Например, в «Халык Арене» это тысяча мест из трех тысяч. Но, ввиду последних событий, международная федерация пошла навстречу зрителям.



Вадим Дергачев, руководитель департамента билетирования:

— Сейчас принято решение 90% аккредитационных мест передать в свободную продажу. То есть, мы сейчас почти все места под аккредитацию отдаем в свободную продажу.



Обещают выпустить дополнительные билеты и на самые популярные виды соревнований. Правда, владельцам таких талонов придется смотреть игры стоя. Их будут продавать по 500 тенге. Реализация этих билетов начнется после того, как продадут все сидячие места. А на данный момент реализовано почти 80%, это 184 тысячи. Но вопрос с перекупщиками все же остается актуальным.



Зангар Шындали, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по г. Алматы:

— Выявлено 9 фактов перепродажи билетов именно физическими лицами. Количество билетов изъятых 478. В соответствии с 463 статьей административного кодекса налагается штраф в размере 15 МРП.



Это чуть больше 30 тысяч тенге. Также для борьбы со спекулянтами теперь в одни руки больше пяти билетов купить не получится. А раньше можно было приобрести сразу восемь. Правда, сегодняшний наш экскурс по спортивным объектам показал еще одну проблему организации. Перед кассой спорткомплекса «Алматы Арена» образовалась большая очередь. Люди не могли купить билеты на фигурное катание, хотя они были в наличии.



Спекуляции с билетами и очереди у касс — проблема не новая. Организаторы Универсиады могли бы предвидеть такое развитие событий. Мы обращаемся к акиму Алматы и просим навести порядок. Очень уж не хочется, чтобы у иностранных гостей остались неприятные впечатления.