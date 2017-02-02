Фёдорова стала девятой в слоуп-стайле на этапе КМ по сноуборду
Российская сноубордистка Софья Фёдорова не сумела преодолеть квалификацию в
слоуп-стайле на этапе Кубка мира в США, став девятой.
Победу одержал Американка Джейми Андерсон. У мужчин первым стал норвежец Стале Сандбех.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Маммот Маунтин, США
1. Стале Сандбех (Норвегия) — 84,00…
18. Влад Хадарин (Россия) — 69,00.
Женщины
1. Джейми Андерсон (США) — 96,00…
9. Софья Фёдорова (Россия) — 73,33…
19. Анастасия Жукова (Россия) — 44,33.
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