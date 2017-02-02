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2 февраля 2017, 19:45 | Зимние | ТАСС

Российские спортсмены завоевали 12 медалей в четвертый день Универсиады

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 медалей — четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых — в четвертый соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Всего в четвертый день было разыграно 11 комплектов наград. Увеличить
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Всего в четвертый день было разыграно 11 комплектов наград.

В составе российской сборной обладателями золота стали фигуристка Елена Радионова, лыжница Мария Давыденкова (в спринте), конькобежец Кирилл Голубев (на дистанции 1500 м) и биатлонист Семен Сучилов (в спринте). Серебро в спринте взяли лыжники Владимир Фролов и Лилия Васильева, а также биатлонист Дмитрий Иванов, Сергей Шимбуев и Анастасия Первушина завоевали серебряные медали в соревнованиях по могулу. Лыжник Егор Березин стал третьим в спринте, биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзу в спринте, конькобежка Александра Качуркина — бронзу на дистанции 500 метров.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 33 награды — 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6−2−7), на третьем — сборная Франции (3−1−1).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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