Российские спортсмены завоевали 12 медалей в четвертый день Универсиады
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 медалей — четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых — в четвертый соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в
Алма-Ате.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего в четвертый день было разыграно 11 комплектов наград.
В составе российской сборной обладателями золота стали фигуристка Елена Радионова, лыжница Мария Давыденкова (в спринте), конькобежец Кирилл Голубев (на дистанции 1500 м) и биатлонист Семен Сучилов (в спринте). Серебро в спринте взяли лыжники Владимир Фролов и Лилия Васильева, а также биатлонист Дмитрий Иванов, Сергей Шимбуев и Анастасия Первушина завоевали серебряные медали в соревнованиях по могулу. Лыжник Егор Березин стал третьим в спринте, биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзу в спринте, конькобежка Александра Качуркина — бронзу на дистанции 500 метров.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 33 награды — 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6−2−7), на третьем — сборная Франции (3−1−1).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter