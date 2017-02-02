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2 февраля 2017, 19:20 | Зимние | Sports.kz

Казахстан закрепился на втором месте медального зачета Универсиады-2017

На Универсиаде-2017 в Алматы завершились соревнования четвертого медального дня, пишет Sports.kz.

На Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> завершились соревнования четвертого медального дня пишет Sports.kz. Увеличить
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По их итогам в командном зачете лидирует команда России — 14−3−6, на втором месте закрепился Казахстан — 6−2−7, замыкает тройку лучших Франция — 3−1−1.

Завтра будет разыграно восемь комплектов медалей.

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