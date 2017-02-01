Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017
На Универсиаде-2017 разыграны все награды третьего медального дня соревнований, передает корреспондент Vesti.kz. Медальный зачет Универсиады-2017.
Казахстан сегодня, 1 февраля, остался без наград. На счету сборных команд нашей страны на данный момент, как и накануне, восемь наград — два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».
В медальном зачете на второе место поднялась Япония, у которой так же восемь наград — две золотых, пять серебряных и одна бронзовая.
Лидирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter