Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017

Казахстан сегодня, 1 февраля, остался без наград. На счету сборных команд нашей страны на данный момент, как и накануне, восемь наград — два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».

В медальном зачете на второе место поднялась Япония, у которой так же восемь наград — две золотых, пять серебряных и одна бронзовая.