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1 февраля 2017, 20:16 | Зимние | Vesti.kz

Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017

На Универсиаде-2017 разыграны все награды третьего медального дня соревнований, передает корреспондент Vesti.kz. Медальный зачет Универсиады-2017.

Казахстан сегодня, 1 февраля, остался без наград. На счету сборных команд нашей страны на данный момент, как и накануне, восемь наград — два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».

В медальном зачете на второе место поднялась Япония, у которой так же восемь наград — две золотых, пять серебряных и одна бронзовая.

Лидирует по-прежнему Россия, на счету которой уже 21 медаль — 10 золотых наград, 8 серебряных и 3 бронзовые.

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