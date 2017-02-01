Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день Универсиады

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Всего в третий день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева в суперкомбинации и двоеборец Вячеслав Барков. Серебро в прыжках на лыжах с трамплина завоевал Михаил Максимочкин, бронзу — конькобежка Елена Сохрякова на дистанции 3000 м.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 21 награду — десять золотых, восемь серебряных и три бронзовых. На втором месте идет команда Японии (2−5−1), на третьем — сборная Казахстана (2−2−4).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.