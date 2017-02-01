Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день Универсиады
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре медали — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую — в третий соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в
Алма-Ате.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего в третий день было разыграно семь комплектов наград.
В составе российской сборной обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева в суперкомбинации и двоеборец Вячеслав Барков. Серебро в прыжках на лыжах с трамплина завоевал Михаил Максимочкин, бронзу — конькобежка Елена Сохрякова на дистанции 3000 м.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 21 награду — десять золотых, восемь серебряных и три бронзовых. На втором месте идет команда Японии (2−5−1), на третьем — сборная Казахстана (2−2−4).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter