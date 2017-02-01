Казахстан остался без медалей в третий день Универсиады-2017

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Всего сегодня было разыграно семь комплектов, неплохо проявили себя россияне, которые уверенно лидируют в командном зачете — 10−8−3. На втором месте теперь японцы — 2−5−1, Казахстан замыкает тройку лучших — 2−2−4.



Завтра будет разыграно 11 комплектов медалей.