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1 февраля 2017, 19:22 | Зимние | Sports.kz

Казахстан остался без медалей в третий день Универсиады-2017

По итогам третьего медального дня Универсиады-2017 в Алматы копилка сборная Казахстана осталась без наград, пишет Sports.kz.

По итогам третьего медального дня Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> копилка сборная Казахстана осталась без наград пишет Sports.kz. Увеличить
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Всего сегодня было разыграно семь комплектов, неплохо проявили себя россияне, которые уверенно лидируют в командном зачете — 10−8−3. На втором месте теперь японцы — 2−5−1, Казахстан замыкает тройку лучших — 2−2−4.

Завтра будет разыграно 11 комплектов медалей.

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