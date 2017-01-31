Профессионалы или студенты? Главные конкуренты сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккейный турнир зимней Универсиады-2017 в Алматы среди мужчин в разгаре. Vesti.kz решили разобрать откуда собраны игроки главных соперников сборной Казахстана.

Россия

Главным фаворитом считается Россия, чьи шансы на золотые медали букмекеры оценивают наиболее высоко. Оно и не удивительно, ведь сборная России в основном представлена профессиональными хоккеистами из КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) и ВХЛ (Высшей хоккейной лиги). В КХЛ выступают Александр Самонов («Витязь»), Станислав Заборников («Амур») и Кирилл Пилипенко (московское «Динамо»).

Базовым клубом студенческой сборной можно смело назвать клуб «Тверь» из ВХЛ — почти половина команды выступают за этот коллектив. Лишь четверть хоккеистов из России были отобраны из студенческих команд.

Швеция

Самым профессиональным игроком сборной Швеции является нападающий Дэниел Хэнсен, выступающий за «Сондерийске» из высшей лиги Дании. Остальные хоккеисты представляют клубы третьего и второго дивизионов чемпионата Швеции. Также команда представлена шестью игроками из студенческой лиги Канады.

У Швеции нет шансов на победу в хоккейном матче против Казахстана на Универсиаде-2017 — букмекеры.

Словакия

Самый опытный игрок команды — Ермунд Пляцка. Он выступает за сильнейший клуб Словакии «Нитра» и имеет за плечами опыт выступления в Европейской Лиге Чемпионов. Еще один представитель элитного дивизиона — Михал Кабач из «32 Липтовски». Казахстанским любителям хоккея больше всего знаком игрок «Иртыша» Михал Пихнарчик. Остальные игроки представляют команды второго дивизиона чемпионата Словакии.

Чехия

Михал Гутвальд является игроком клуба высшей лиги Словакии — «Жилина». Остальные игроки выступают в составе клубов третьих дивизионов чемпионатов Чехии, Дании и Норвегии.

Сборные США и Канады целиком составлены из игроков университетских лиг стран. В составе команд нет ни одного хоккеиста из профессиональных или полупрофессиональных лиг.

Стоит отметить, что на прошлой Универсиаде Россия в финале обыграла Казахстан (3:1), а в матче за третье место канадцы победили чехов (6:2).

Сегодня, 31 января, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч на групповом этапе против команды Швеции. Матч группы А пройдет на «Халык Арене» и начнется в 19:30 по времени Астаны.

В прямом эфире игру Казахстан — Швеция покажет «Хабар». В интернете трансляцию можно посмотреть на официальном сайте телеканала.

В первом матче на Универсиаде-2017 Казахстан разгромил Китай (22:0), а Швеция крупно проиграла Чехии (0:5).