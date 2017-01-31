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31 января 2017, 15:15 | Зимние | Comments.ua

Украинец завоевал вторую «бронзу» на Универсиаде

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский.

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр <span class=error>Белинский</span>. Увеличить
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После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе, сообщает «Сегодня».

На этот момент у сборной Украины уже четыре награды — одна серебряная и три бронзовых.

Фото: almaty2017.com.

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