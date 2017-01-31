Украинец завоевал вторую «бронзу» на Универсиаде
Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский.
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После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе, сообщает «Сегодня».
На этот момент у сборной Украины уже четыре награды — одна серебряная и три бронзовых.
Фото: almaty2017.com.
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