Украинец завоевал вторую «бронзу» на Универсиаде

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После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе, сообщает «Сегодня».

На этот момент у сборной Украины уже четыре награды — одна серебряная и три бронзовых.

Фото: almaty2017.com.