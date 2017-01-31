Российский сноубордист Богданов стал первым двукратным чемпионом Универсиады-2017
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
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В финале спортсмен опередил поляка Оскара Квятковского. Третье место занял украинец Александр Белинский.
Для Богданова это золото стало вторым на нынешней Универсиаде — накануне он победил в параллельном гигантском слаломе. Богданов стал первым двукратным чемпионом Игр-2017.
Универсиада завершится 8 февраля.
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