Керлингистки сборной Казахстана крупно уступили китаянкам на Универсиаде-2017
Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч в рамках турнира зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.
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Соперницами казахстанок стали китаянки. Встреча завершилась уверенной победой Китая — 10:0.
Завтра в 09:00 нашим керлингисткам будет противостоять команда Норвегии.
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