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31 января 2017, 13:33 | Зимние | Sports.kz

Керлингистки сборной Казахстана крупно уступили китаянкам на Универсиаде-2017

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч в рамках турнира зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.

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Соперницами казахстанок стали китаянки. Встреча завершилась уверенной победой Китая — 10:0.

Завтра в 09:00 нашим керлингисткам будет противостоять команда Норвегии.

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