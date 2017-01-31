Казахстанские фристайлисты стали чемпионами Универсиады-2017

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В финальном противостоянии казахстанцы оказались сильнее двух тандемов из Китая, завершив выступление с показателем 167.05 после двух попыток, тогда как соперники показали результаты 113.02 и 87.77.

Другие казахстанские спортсмены, выступавшие в этих состязаниях — Акмаржан Калмурзаева и Дархан Мухаметжанов выбыли из борьбы на стадии квалификации.