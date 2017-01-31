Казахстанские фристайлисты стали чемпионами Универсиады-2017
Казахстанский дуэт фристайлистов Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграл золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика», сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финальном противостоянии казахстанцы оказались сильнее двух тандемов из Китая, завершив выступление с показателем 167.05 после двух попыток, тогда как соперники показали результаты 113.02 и 87.77.
Другие казахстанские спортсмены, выступавшие в этих состязаниях — Акмаржан Калмурзаева и Дархан Мухаметжанов выбыли из борьбы на стадии квалификации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter