Украинцы завоевали медали на зимней Универсиаде
Команда Украины завоевала свои первые награды на зимней Универсиаде, которая проходит в Алматы.
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Наши спортсмены поднялись на пьедестал в сноуборде, сообщает «Сегодня».
У мужчин «бронзу» выиграл Александр Белинский в параллельном
«Я выступила хорошо, довольна своей первой медалью с Универсиады в Алматы, — прокомментировала выступление Аннамари Данча. — Сегодня трасса была в отличном состоянии, виден высокий уровень организации соревнований».
«Я конечно хотел только “золото”, но зашел на один из поворотов слишком резко и потерял время. Сам виноват, что не стал чемпионом», — сказал после награждения Белинский.
Фото: Facebook.
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