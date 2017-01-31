Украинцы завоевали медали на зимней Универсиаде

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Наши спортсмены поднялись на пьедестал в сноуборде, сообщает «Сегодня».

У мужчин «бронзу» выиграл Александр Белинский в параллельном слаломе-гиганте. В этой же дисциплине «серебро» у женщин выиграла Аннамари Данча.

«Я выступила хорошо, довольна своей первой медалью с Универсиады в Алматы, — прокомментировала выступление Аннамари Данча. — Сегодня трасса была в отличном состоянии, виден высокий уровень организации соревнований».

«Я конечно хотел только “золото”, но зашел на один из поворотов слишком резко и потерял время. Сам виноват, что не стал чемпионом», — сказал после награждения Белинский.

Фото: Facebook.