Сноубордистка Костенко выиграла два старта в биг-эйре на этапе Кубка Европы

Серебро в разных стартах завоевали француженки Люан Галгуэра и Лола Абу, бронзовым призёром дважды была хорватка Леа Юговац. Ещё одна россиянка Нина Диана Зырянова была четвёртой и пятой.



Оба старта среди мужчин выиграл француз Энцо Вала. Серебряными призёрами стали японец Такеру Оцука и хорват Тино Стояк, бронзу завоевали россиянин Никита Тютерев и француз Янник Буджела.



Во втором старте среди мужчин Тютерев был четвёртым. Остальные россияне показали следующие результаты: Вадим Бобрышев — четвёртый и 13-й, Юрий Чемодуров — седьмой и девятый, Вячеслав Эгле — 10-й и 14-й.