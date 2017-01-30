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30 января 2017, 18:13 | Зимние | Чемпионат.com

Сноубордистка Костенко выиграла два старта в биг-эйре на этапе Кубка Европы

На этапе Кубка Европы по сноуборду в Фонт Ромеу (Франция) россиянка Елена Костенко выиграла два старта в дисциплине «биг-эйр».

Серебро в разных стартах завоевали француженки Люан Галгуэра и Лола Абу, бронзовым призёром дважды была хорватка Леа Юговац. Ещё одна россиянка Нина Диана Зырянова была четвёртой и пятой.

Оба старта среди мужчин выиграл француз Энцо Вала. Серебряными призёрами стали японец Такеру Оцука и хорват Тино Стояк, бронзу завоевали россиянин Никита Тютерев и француз Янник Буджела.

Во втором старте среди мужчин Тютерев был четвёртым. Остальные россияне показали следующие результаты: Вадим Бобрышев — четвёртый и 13-й, Юрий Чемодуров — седьмой и девятый, Вячеслав Эгле — 10-й и 14-й.
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