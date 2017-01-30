Во сколько обошлась Казахстану Универсиада-2017 в Алматы?

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Телеканал «Астана» посчитал, во сколько обошлось Казахстану проведение зимней Универсиады-2017 в Алматы.

Автор программы «Экономика на пальцах» называет студенческие Игры международным спортивным тоем, которые не могут выйти на окупаемость.

«На строительство «Алматы Арена» потрачено почти 40 миллиарда тенге, на строительство «Халык-Арена» 21,7 миллиарда, на строительство Атлетической деревни — 19,8 миллиардов. Плюс на теплоснабжение этих объектов 14,4 миллиарда, энергоснабжение — 8 млрд. Какая-то очистка сточных вод — 4,5 миллиарда.. Еще 600 млн на водопровод и канализацию и 100 млн — на дополнительные расходы. Итого 109 миллиарда тенге. Нехилые, я скажу, затраты.

Интересно, а сколько на какую сумму гости привезут «подарков». Подарки в данном случае — это те деньги, которые участники и иностранные журналисты будут тратить в Алматы. По расчетам акимата выходит так. За время Универсиады город посетят около 5 тысяч человек. Средний расход одного иностранца в городе составляет в день 245 долларов. В среднем гости пробудут 5 дней. Умножаем все это на текущий курс и получается примерно 2 млрд тенге. Хм… с одной стороны 109 млрд, с другой всего 2. Неужели этот той такой невыгодный? Стал сравнивать с другой летней универсиадой, которая прошла в Казани четыре года назад. Затраты на нее составили около 300 млрд рублей. А выхлоп знаете сколько? Всего 10,8 млрд.

Может, чемпионат мира по футболу приносит выгоду? Оказалось, что ничего подобного. Затраты Бразилии на проведение мундиаля 2014 года составили 13,6 миллиардов долларов. При этом приехавшие туристы потратили в стране по одним данным 2 миллиарда, по другим — 3 миллиарда долларов. Плюс доходы от продажи билетов составили 450 млн. В общем, тоже убыток.

Совсем мне грустно стало. Тут еще на глаза попалась статья. В ней было написано, что желающих на проведение универсиад практически нет. Ежегодно чуть ли не один город-кандидат, которому и отдают мероприятие. Сами понимаете — отсутствие конкуренции говорит о невыгодности.

Немного улучшил мое настроение один знакомый финансист. Он сказал, что 109 млрд — это не убытки, а расходы. Они не утекли куда-то за границу, а остались в стране. На эти 109 млрд были построены объекты, 30 тысяч человек получали зарплату, когда их возводили. Да, это не самая эффективная трата денег, сказал он. Но куда было бы лучше вложить эти средства? В какие-нибудь индустриальные программы, от которых пользы не видно? А так хоть детям будет, где спортом заниматься. Подводя итог, напрашивается такой вывод. Той — это наше все. Хоть на уровне дяди Серика, хоть на уровне страны. Затраты -ничто, имидж — все! — говорится в программе.

Напомним, в Универсиаде принимают участие две тысячи спортсменов из 57 стран. Казахстан будет представлен 171 спортсменом в 12-ти видах спорта. Всего за десять дней масштабного состязания разыграют 85 комплектов медалей.

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