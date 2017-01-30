Во сколько обошлась Казахстану Универсиада-2017 в Алматы?
В соревнованиях участвуют 2 000 спортсменов из 57 стран.
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Телеканал «Астана» посчитал, во сколько обошлось Казахстану проведение зимней Универсиады-2017 в Алматы.
Автор программы «Экономика на пальцах» называет студенческие Игры международным спортивным тоем, которые не могут выйти на окупаемость.
«На строительство «Алматы Арена» потрачено почти 40 миллиарда тенге, на строительство «Халык-Арена» 21,7 миллиарда, на строительство Атлетической деревни — 19,8 миллиардов. Плюс на теплоснабжение этих объектов 14,4 миллиарда, энергоснабжение — 8 млрд.
Интересно, а сколько на какую сумму гости привезут «подарков». Подарки в данном случае — это те деньги, которые участники и иностранные журналисты будут тратить в Алматы. По расчетам акимата выходит так. За время Универсиады город посетят около 5 тысяч человек. Средний расход одного иностранца в городе составляет в день 245 долларов. В среднем гости пробудут 5 дней. Умножаем все это на текущий курс и получается примерно 2 млрд тенге. Хм… с одной стороны 109 млрд, с другой всего 2. Неужели этот той такой невыгодный? Стал сравнивать с другой летней универсиадой, которая прошла в Казани четыре года назад. Затраты на нее составили около 300 млрд рублей. А выхлоп знаете сколько? Всего 10,8 млрд.
Может, чемпионат мира по футболу приносит выгоду? Оказалось, что ничего подобного. Затраты Бразилии на проведение мундиаля 2014 года составили 13,6 миллиардов долларов. При этом приехавшие туристы потратили в стране по одним данным 2 миллиарда, по другим — 3 миллиарда долларов. Плюс доходы от продажи билетов составили 450 млн. В общем, тоже убыток.
Совсем мне грустно стало. Тут еще на глаза попалась статья. В ней было написано, что желающих на проведение универсиад практически нет. Ежегодно чуть ли не один
Немного улучшил мое настроение один знакомый финансист. Он сказал, что 109 млрд — это не убытки, а расходы. Они не утекли
Напомним, в Универсиаде принимают участие две тысячи спортсменов из 57 стран. Казахстан будет представлен 171 спортсменом в 12-ти видах спорта. Всего за десять дней масштабного состязания разыграют 85 комплектов медалей.
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