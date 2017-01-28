Сноубордистка Ледечка выиграла этап КМ в параллельном гигантском слаломе
Этап Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе состоялся в Рогле (Словения).
В соревнованиях женщин победу одержала чешка Эстер Ледечка. Призёр Олимпийских игр — россиянка Алёна Заварзина — была пятой, двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева — восьмой.
У мужчин первенствовал швейцарец Невин Гальмарини. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд — 11-й.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Параллельный гигантский слалом. Рогла, Словения
Мужчины
1. Невин Гальмарини (Швейцария).
2. Радослав Янков (Болгария).
3. Зан Кошир (Словения)…
11. Вик Уайлд (Россия)…
14. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…
24. Валерий Колегов (Россия)…
37. Константин Котов (Россия)…
43. Станислав Детков (Россия)…
47. Максим Рогозин (Россия).
Женщины
1. Эстер Ледечка (Чехия).
2. Каролин Лангенхорст (Германия).
3. Ина Мешик (Австрия)…
5. Алёна Заварзина (Россия)…
8. Екатерина Тудегешева (Россия)…
14. Наталья Соболева (Россия)…
24. Екатерина Илюхина (Россия)…
26. Екатерина Хатомченкова (Россия).
27. Милена Быкова (Россия)…
29. Елизавета Салихова (Россия)…
39. Полина Смоленцова (Россия).
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