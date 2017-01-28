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28 января 2017, 17:56 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордист Гальмарини победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Рогле

Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Рогле (Словения).

Гальмарини в финале опередил болгарина Ярослава Янкова. Третье место занял словенец Жан Кошир. Олимпийский чемпион Сочи в данной дисциплине россиянин Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев завершили борьбу на стадии 1/8 финала. Валерий Колегов, Константин Котов, Станислав Детков, Максим Рогозин, Дмитрий Логинов и Константин Шипилов не смогли преодолеть квалификацию.

Лучшей среди женщин стала чешка Эстер Ледецкая победившая в финале немку Каролин Лангенхорст. Третьей стала представительница Австрии Ина Мешик. Россиянки Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева выбыли из борьбы в четвертьфинале, Наталья Соболева — в 1/8 финала, Екатерина Ильиных, Екатерина Хатомченкова, Милена Быкова, Елизавета Салихова и Полина Смоленцова — в квалификации.
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