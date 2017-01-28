Ассоциация зимних видов спорта обсудит доклад Макларена с WADA в феврале

После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников зимних Игр в Сочи. После этого Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении двух россиян, которыми являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряный призер Олимпиады-2014 Яна Романова. Решение обнародовала и Международная федерация лыжных видов спорта, отстранившая шесть лыжников от стартов, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

«Все заявления относительно Олимпийских игр 2014 года подпадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК), а вопросы относительно нарушений вне ОИ находятся под нашей ответственностью, — говорится в заявлении AIOWF. — В некоторых случаях временные отстранения должны быть сняты из-за отсутствия доказательств, в этом контексте мы с нетерпением ждем встречи с WADA 21 и 22 февраля для рассмотрения деталей и выводов из доклада Макларена».