Ассоциация зимних видов спорта обсудит доклад Макларена с WADA в феврале
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ассоциация международных зимних олимпийских федераций (AIOWF) проведет встречу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в конце февраля для обсуждения доклада независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских
«Все заявления относительно Олимпийских игр 2014 года подпадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК), а вопросы относительно нарушений вне ОИ находятся под нашей ответственностью, — говорится в заявлении AIOWF. — В некоторых случаях временные отстранения должны быть сняты
После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских
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