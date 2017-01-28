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28 января 2017, 11:11 | Зимние | Чемпионат.com

Смитс и Рукаярви победили в слоуп-стайле на этапе КМ по сноуборду в Италии

Бельгиец Сеппе Смитс победил в слоуп-стайле на этапе Кубка мира по сноуборду в Сейсер Альм.

Россиянин Влад Хадарин показал 13-й результат. Среди женщин в этой дисциплине первенствовала финка Энни Рукаярви, а россиянка Анастасия Жукова стала 16-й.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Сейсер Альм, Италия

Мужчины. Слоуп-стайл
1. Сеппе Смитс (Бельгия) — 88,30.
2. Джейми Николс (Великобритания) — 87,90.
3. Себбе де Бук (Бельгия) — 85,75…
13. Влад Хадарин (Россия) — 55,70.

Женщины. Слоуп-стайл
1. Энни Рукаярви (Финляндия) — 81,70.
2. Лаури Блоюн (Канада) — 80,50.
3. Сина Кандриан (Швейцария) — 80,40…
16. Анастасия Жукова (Россия) — 47,00…
25. Софья Фёдорова (Россия) — 37,00.
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