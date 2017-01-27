Бельгийский сноубордист Смитс победил в слоупстайле на этапе КМ в Сейзер-Альме

В финале Смитс стал первым с результатом 88,30 балла. Второе место занял британец Джейми Николлс (87,90), третьим стал еще один бельгиец Себбе де Бук (85,75).

Россиянин Влад Хадарин завершил борьбу в полуфинале и в итоговом протоколе стал 13-м (55,70).

У женщин в слоупстайле победила финка Энни Рукаярви (81,70), второй стала канадка Лори Блюин (80,50), третьей — швейцарка Сина Кандриан (80,40).

Россиянка Анастасия Жукова стала 16-й (47,00), София Федорова — 25-й (37,00).