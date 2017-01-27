Этап КМ по сноуборду в Шуколово пройдет в дисциплине параллельный слалом
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Подмосковное Шуколово примет этап Кубка мира по сноуборду вместо Казани, а соревнования пройдут 25 февраля в дисциплине параллельный слалом, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной сборной Денис Тихомиров.
Этап Кубка мира по
«Этап Кубка мира проводим в Шуколово, мы успеваем. Дата — 25 февраля. С FIS согласовали, поддержка от региона тоже есть. Соревнования планируем в дисциплине параллельный слалом», — сказал Тихомиров по телефону.
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