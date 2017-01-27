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27 января 2017, 16:19 | Зимние | Р-Спорт

Этап КМ по сноуборду в Шуколово пройдет в дисциплине параллельный слалом

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Подмосковное Шуколово примет этап Кубка мира по сноуборду вместо Казани, а соревнования пройдут 25 февраля в дисциплине параллельный слалом, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной сборной Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24—26 февраля 2017 года, но его отменили, потому что Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила ФСР перенести данный этап Кубка мира в другое место.

«Этап Кубка мира проводим в Шуколово, мы успеваем. Дата — 25 февраля. С FIS согласовали, поддержка от региона тоже есть. Соревнования планируем в дисциплине параллельный слалом», — сказал Тихомиров по телефону.
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