Этап КМ по сноуборду в Шуколово пройдет в дисциплине параллельный слалом

Этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24—26 февраля 2017 года, но его отменили, потому что Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила ФСР перенести данный этап Кубка мира в другое место.

«Этап Кубка мира проводим в Шуколово, мы успеваем. Дата — 25 февраля. С FIS согласовали, поддержка от региона тоже есть. Соревнования планируем в дисциплине параллельный слалом», — сказал Тихомиров по телефону.