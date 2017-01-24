Глава оргкомитета ОИ-2018 уверен, что сборная России примет участие в Играх

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Ранее руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что участие России в Играх-2018 зависит от выводов двух комиссий организации.

«С их планом и пониманием того, какие действия предпринимаются, считаю, что они смогут выполнить критерии для участия в Играх, — сказал Ли Хи Пом. — Я не волнуюсь на этот счет, с нашей стороны мы будем полностью соответствовать критериям МОК. Я верю в то, что Россия тоже будет им соответствовать».

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.