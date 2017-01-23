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23 января 2017, 18:30 | Зимние | Чемпионат.com

Сноубордистки Очнер и Йорг победили на этапе Кубка Европы, Смоленцова — 4-я

В параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка Европы по сноуборду в поворотных дисциплинах в Ливиньо (Италия) победы в соревнованиях женщин одержали итальянка Надя Очнер и немка Селина Йорг.

Россиянка Полина Смоленцова стала четвёртой и восьмой. Остальные россиянки не вошли в десятку сильнейших. Мария Валова заняла 12-е и 26-е места, Анастасия Курочкина — 19-е и 45-е, Елена Болтаева — 13-е и 21-е.

В соревнованиях мужчин лучшими были итальянец Маурицио Бомолини и южнокореец Сан Кьюм Ким. Российские спортсмены результатами не порадовали. Игорь Слуев стал 12-м и 23-м. Илья Витюгов занял 32-е и 33-е места, Даниил Ковалёв — 46-е.
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