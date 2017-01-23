Итальянцы и американки выиграли командные соревнования в сноуборд-кроссе на этапе КМ

В большом финале у мужчин Маттеотти и Ператонер опередили австрийцев Юлиана Люфтнера/Лукаса Пахнера и американцев Нейта Холланда/Алекса Дейболда, ставших вторыми и третьими соответственно.

В женском большом финале Джекобеллис/Манкари обогнали француженок Нелли Моэнн-Локкоз/Клоэ Треспёш и итальянок Раффаэллу Брутто/Микелу Мойоли, которым достались серебро и бронза.

Россияне участие в этих стартах не принимали.