Итальянцы и американки выиграли командные соревнования в сноуборд-кроссе на этапе КМ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Итальянцы Лука Маттеотти/Эмануэль Ператонер и американки Линдси Джекобеллис/Росина Манкари победили в командных соревнованиях в сноуборд-кроссе на этапе Кубка мира в Солитьюде (США).
В большом финале у мужчин Маттеотти и Ператонер опередили австрийцев Юлиана Люфтнера/Лукаса Пахнера и американцев Нейта Холланда/Алекса Дейболда, ставших вторыми и третьими соответственно.
В женском большом финале Джекобеллис/Манкари обогнали француженок Нелли Моэнн-Локкоз/Клоэ Треспёш и итальянок Раффаэллу Брутто/Микелу Мойоли, которым достались серебро и бронза.
Россияне участие в этих стартах не принимали.
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