Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28509514/
22 января 2017, 11:49 | Зимние | Чемпионат.com

Самкова и Хеммерли победили в борд-кроссе на этапе КМ в США

Чешка Ева Самкова стала победительницей соревнований в борд-кроссе на этапе Кубка мира по сноуборду в Солитьюде (США).

Среди мужчин первенствовал австриец Алессандро Хеммерле. Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимали.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Солитьюд, США

Мужчины. Борд-кросс
1. Алессандро Хеммерле (Австрия).
2. Омар Визинтин (Италия).
3. Алекс Дейболд (США).

Женщины. Борд-кросс
1. Ева Самкова (Чехия).
2. Микела Мойоли (Италия).
3. Линдси Джекобеллис (США).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России