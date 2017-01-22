Самкова и Хеммерли победили в борд-кроссе на этапе КМ в США
Чешка Ева Самкова стала победительницей соревнований в
борд-кроссе на этапе Кубка мира по сноуборду в Солитьюде (США).
Среди мужчин первенствовал австриец Алессандро Хеммерле. Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимали.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Солитьюд, США
Мужчины. Борд-кросс
1. Алессандро Хеммерле (Австрия).
2. Омар Визинтин (Италия).
3. Алекс Дейболд (США).
Женщины. Борд-кросс
1. Ева Самкова (Чехия).
2. Микела Мойоли (Италия).
3. Линдси Джекобеллис (США).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter