Чешка Самкова и австриец Хеммерле победили в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в США
Чешка Ева Самкова и австриец Алессандро Хеммерле стали победителями соревнований в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в Солитьюде (США).
В большом финале у женщин Самкова опередила итальянку Микелу Мойоли и американку Линдси Джекобеллис, ставших второй и третьей соответственно.
В мужском финале Хеммерле обогнал итальянца Омара Визинтина и американца Алекса Дейболда, которые получили серебро и бронзу.
Россияне участия в этих стартах не принимали.
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