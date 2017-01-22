Чешка Самкова и австриец Хеммерле победили в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в США

В большом финале у женщин Самкова опередила итальянку Микелу Мойоли и американку Линдси Джекобеллис, ставших второй и третьей соответственно.

В мужском финале Хеммерле обогнал итальянца Омара Визинтина и американца Алекса Дейболда, которые получили серебро и бронзу.

Россияне участия в этих стартах не принимали.