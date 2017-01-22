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22 января 2017, 10:08 | Зимние | Р-Спорт

Чешка Самкова и австриец Хеммерле победили в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в США

Чешка Ева Самкова и австриец Алессандро Хеммерле стали победителями соревнований в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в Солитьюде (США).

В большом финале у женщин Самкова опередила итальянку Микелу Мойоли и американку Линдси Джекобеллис, ставших второй и третьей соответственно.

В мужском финале Хеммерле обогнал итальянца Омара Визинтина и американца Алекса Дейболда, которые получили серебро и бронзу.

Россияне участия в этих стартах не принимали.
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