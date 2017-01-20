Канадец Пэррот и финка Рукаярви выиграли этап Кубка мира по сноуборду в слоупстайле

Пэррот победил в мужских соревнованиях, получив за выступление 91,58 балла. Второе и третье места заняли также представители Канады — Марк Макморрис (88,96) и Тайлер Николсон (85,51). Россиянин Влад Хадарин занял в итоговом протоколе 50-е место (21,25).

Рукаярви выиграла соревнования у женщин, набрав 84,83 балла. Второй стала австрийка Анна Гассер (83,71), третье место заняла американка Джейми Андерсон (81,50).

Лучшая из россиянок Софья Федорова (44,75) заняла 26-е место, Анастасия Жукова (13,50) стала 44-й, а Екатерина Косова (11,25) — 47-й.