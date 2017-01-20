Заварзина и Детков победили в параллельном гигантском слаломе на ЧР по сноуборду

Бронзовый призер Олимпийских игр Сочи в этой дисциплине Заварзина в женском финале опередила Елизавету Салихову. В заезде за третье место Екатерина Тудегешева обогнала Наталью Коневу.

Детков в мужском финале был быстрее Дмитрия Сарсембаева. Бронзовым призером стал Константин Шипилов, взявший верх над Дмитрием Логиновым.