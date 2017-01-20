Заварзина и Детков победили в параллельном гигантском слаломе на ЧР по сноуборду
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Алена Заварзина и Станислав Детков стали победителями соревнований в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России по сноуборду в Казани.
Бронзовый призер Олимпийских игр Сочи в этой дисциплине Заварзина в женском финале опередила Елизавету Салихову. В заезде за третье место Екатерина Тудегешева обогнала Наталью Коневу.
Детков в мужском финале был быстрее Дмитрия Сарсембаева. Бронзовым призером стал Константин Шипилов, взявший верх над Дмитрием Логиновым.
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