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20 января 2017, 17:15 | Зимние | Р-Спорт

Заварзина и Детков победили в параллельном гигантском слаломе на ЧР по сноуборду

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Алена Заварзина и Станислав Детков стали победителями соревнований в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России по сноуборду в Казани.

Бронзовый призер Олимпийских игр Сочи в этой дисциплине Заварзина в женском финале опередила Елизавету Салихову. В заезде за третье место Екатерина Тудегешева обогнала Наталью Коневу.

Детков в мужском финале был быстрее Дмитрия Сарсембаева. Бронзовым призером стал Константин Шипилов, взявший верх над Дмитрием Логиновым.
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