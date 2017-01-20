Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и Хорошилова
Какие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные.
И каковы шанс россиян завоевать медали? Полный анонс — в материале «Советского спорта».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
Что: Этап Кубка мира
Где: Ульрисехамн (Швеция).
На кого рассчитывать: Сергей Устюгов, чемпион «Тур де Ски» и главная звезда сборной России, в Ульрисехамне не побежит. В мужской эстафете и гонке на 15 км свободным стилем будут участвовать Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Сергей Турышев, Рауль Шакирзянов, Дмитрий Япаров, Илья Семиков и Андрей Мельниченко. В призерах этапов Кубка мира в нынешнем сезоне никто из них не был, и вероятность, что получится завоевать награды в Швеции, если честно, не так уж велика. Что касается Устюгова, то тренерский штаб решил предоставить Сергею отдых. Победа в «Тур де Ски» отняла слишком много сил, а падение в прологе спринта в Тоблахе на прошлой неделе положительных эмоций Устюгову точно не добавило (к счастью, хотя бы обошлось без травм). В общем зачете Кубка он
Не выступит в Швеции и Наталья Матвеева, принесшая нам две победы в Тоблахе (30-летняя лыжница выиграла личный спринт и вместе с Юлией Белоруковой взяла золото в командном). Она, как и другие лидеры нашей женской команды — Юлия Чекалева и та же Белорукова — сейчас находится на сборах. В Ульрисехамне побегут Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Рочева, Анна Нечаевская, Полина Кальсина, Мария Гущина, Полина Ковалева и Дарья Веденина. Попадание
БОБСЛЕЙ.
Что: Этап Кубка мира
Где:
На кого рассчитывать: на Александра Касьянова, в первую очередь. Предыдущий этап в Винтерберге не принес россиянину наград, зато помог выйти в лидеры общего зачета Кубка среди четверок. В
Кроме того, отдельное внимание будет приковано к Надежде Сергеевой и Анастасии Кочержовой. Неделю назад девушки принесли России первую в ее истории медаль чемпионата Европы в женском бобслее (формально на этапе Кубка мира они финишировали четвертыми, но поскольку американки, занявшие два первых места, в зачет ЧЕ не попали, Надежда и Анастасия получили серебро). Успех хочется развить. В общем зачете Кубка Сергеева идет 4-й, деля эту позицию с другой российской спортсменкой — Александрой Родионовой (на счету обеих — по 680 очков). Обе выступают стабильно и не так уж сильно отстают от лидеров.
СКЕЛЕТОН.
Что: Этап Кубка мира
Где:
На кого рассчитывать: Александр Третьяков, пропустив один этап
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ.
Что: Этап Кубка мира
Где: Китцбюэль (Австрия).
На кого рассчитывать: и опять на Александра. Теперь — Хорошилова. Швейцарское турне в предыдущие недели принесло россиянину 5-е место в Адельбодене и 7-е — в Ведене (хотя
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ.
Что: Этап Кубка мира
Где: Закопане (Польша) — мужчины и Цао (Япония) — женщины.
На кого рассчитывать: Первый этап в Японии сложился для Ирины Аввакумовой не лучшим образом — не справившись с ветреной погодой, наша летающая лыжница в двух стартах осталась лишь шестой. Теперь попытка номер два — может, в Цао погода будет большее подходящей? Японки Сара Таканаси, Юки Ито и норвежка Марен Люндби — главные претендентки на победу, но Ирина точно будет бороться за медаль.
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