Сноубордисты Тудегешева и Логинов победили на ЧР в параллельном слаломе
В Казани проходит чемпионат России по сноуборду в поворотных дисциплинах.
В параллельном слаломе победы одержали двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева и Дмитрий Логинов. Вторыми стали двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и призёр Олимпийских игр Алёна Заварзина. Третьи результаты показали Станислав Детков и Наталья Соболева.
Сноуборд. Чемпионат России. Казань
Параллельный слалом. Мужчины
1. Дмитрий Логинов (Красноярский край).
2. Вик Уайлд (Московская область).
3. Станислав Детков (Кемеровская область).
Женщины
1. Екатерина Тудегешева (Московская область).
2. Алёна Заварзина (Красноярский край).
3. Наталья Соболева (ХМАО-Югра).
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