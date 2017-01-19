Логинов и Тудегешева выиграли чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Дмитрий Логинов и Екатерина Тудегешева выиграли чемпионат России по сноуборду, который проходит в Казани, победив в параллельном слаломе.
Дмитрий Логинов стал победителем мужских соревнований, одолев в финальном заезде двукратного олимпийского чемпиона Игр-2014 в Сочи Вика Уайлда. Третье место завоевал Станислав Детков, который победил в малом финале Константина Шипилова.
Тудегешева стала победительницей соревнований среди женщин, победив в финале Алену Заварзину. Бронзу чемпионата России выиграла Наталья Соболева, которая оказалась сильнее Екатерины Илюхиной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter