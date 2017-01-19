Логинов и Тудегешева выиграли чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе

КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что недоволен своими результатами в последнее время и понимает, что ему необходимо «сделать шаг назад», чтобы потом бороться за золото Игр-2018.