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19 января 2017, 21:52 | Зимние | Р-Спорт

Логинов и Тудегешева выиграли чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Дмитрий Логинов и Екатерина Тудегешева выиграли чемпионат России по сноуборду, который проходит в Казани, победив в параллельном слаломе.

Дмитрий Логинов стал победителем мужских соревнований, одолев в финальном заезде двукратного олимпийского чемпиона Игр-2014 в Сочи Вика Уайлда. Третье место завоевал Станислав Детков, который победил в малом финале Константина Шипилова.

Тудегешева стала победительницей соревнований среди женщин, победив в финале Алену Заварзину. Бронзу чемпионата России выиграла Наталья Соболева, которая оказалась сильнее Екатерины Илюхиной.
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